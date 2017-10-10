Kazım tekbirlerle Kayseri'ye uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kazım Cihan için Offenbach Ülkü Ocağı Dr. Sadık Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazına Frankfurt Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Özkan Durmaz, Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı ve aşırı yağmura rağmen çok sayıda Türk katıldı.
20 yaşındaki Kazım Cihan'ın babası Cihan Cihan cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperken, kız kardeşi Asiye kardeşinin tabutuna sarılarak ağladı. Cenaze namazının ardından cenazesi arkadaşlarının omuzlarında tekbir getirilerek memleketi Kayseri'ye gönderilen Kazım Cihan'ın bir hafta önce Giessen Üniversitesine kayıt yaptırdığı öğrenildi.
Kazım Cihan'ın naaşı Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verilecek.
İHA