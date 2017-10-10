Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kazım tekbirlerle Kayseri'ye uğurlandı

Almanya’nın Hessen Eyaleti Butzbach kentinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kazım Cihan'ın cenazesi, tekbirlerle memleketi Kayseri'ye uğurlandı. 

Kazım tekbirlerle Kayseri'ye uğurlandı


Trafik kazasında hayatını kaybeden Kazım Cihan için Offenbach Ülkü Ocağı Dr. Sadık Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazına Frankfurt Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Özkan Durmaz, Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı ve aşırı yağmura rağmen çok sayıda Türk katıldı.


20 yaşındaki Kazım Cihan'ın babası Cihan Cihan cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperken, kız kardeşi Asiye kardeşinin tabutuna sarılarak ağladı. Cenaze namazının ardından cenazesi arkadaşlarının omuzlarında tekbir getirilerek memleketi Kayseri'ye gönderilen Kazım Cihan'ın bir hafta önce Giessen Üniversitesine kayıt yaptırdığı öğrenildi.



Kazım Cihan'ın naaşı Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verilecek.
İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
BünyanlıKazımKayseriALMANYAHessenButzbachKAZIM CİHAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.