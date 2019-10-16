“Kendimi siyah sancak komutanı zannediyorum“ Kayseri'de üç ayrı cinayetle suçlanan ve emniyette suçunu itiraf eden eskiden kungfu sporu yapan zanlı, 2014 yılında öldürülen Hüseyin Ekemen cinayeti ile ilgili açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Kendimi siyah sancak komutanı zannediyorum, üsteğmen olduğumu zannediyorum, kendimi dizilerde yaşanan olayları yaşamış gibi görüyorum” dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:20