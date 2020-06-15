Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

Kayseri’de kendini asarak intihar girişiminde bulunan bina görevlisi, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesinde bulunan bir apartmanda görevli olarak çalışan ve bunalımda olduğu iddia edilen M.K.Ş. (35), ikametinde kendini boruya asarak intihar etmeye kalkıştı. Eve giren yakınları, M.K.Ş.'yi asılı olarak görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk belirlemelerde ağır yaralı olduğu tespit edilen M.K.Ş., Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de ikamette inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerİNTİHAR GİRİŞİMİBina Görevlisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.