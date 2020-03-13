Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.

Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.Ç. kendini asarak yaşamına son vermeye çalıştı. Yakınlarının müdahale ettiği H.Ç., haber verilmesi üzerine 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile önce Bünyan Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.Ç. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüIntihar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.