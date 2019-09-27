Kendini bıçaklayarak intihar etmek istedi

Edinilen bilgiye göre, Gesi Cumhuriyet mahallesi Dinçer sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen F.S., mutfaktan aldığı bıçağı kalbine saplayarak intihara kalkıştı. Ailesinin kanlar içerisinde gördüğü F.S., çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri de, evde incelemelerde bulundu. Ameliyata alınan F.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

