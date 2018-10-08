Kendisini Holding Sahibi Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Sanığa 4 Yıl Hapis

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık V.D. (24) ile avukatlar hazır bulunurken, mağdure kadın N.Ö. (34) duruşmaya gelmedi.



Mağdur: "Müftü ile havaalanında karşıladık, rektör ile akşam yemeği yedirdik"

Önceki celse duruşmaya katılan mağdure kadın N.Ö. (34) başından geçen olayı şöyle anlatmıştı: “Ben öğretmenim, Mardin’de bir okula yardım için sosyal medyadan paylaşım yaptım. Holding sahibi olduğunu söyleyen sanık V.D. yardım kampanyasını üstleneceğini söyledi, telefonla görüştük. Kayseri’ye gelmeden özel jeti ile öğrencileri Mardin’e götüreceğini, Mehmet Şimşek’in yeğeni olduğunu, Abdulhamit Gül’ü tanıdığını söyledi. Sonra Kayseri’ye de cami yaptırmak istediğini söyledi. Ben de bu durumu müftümüze aktardım. Havaalanına müftü ile gittik. Yanında iki polis ile birlikte geldi. ‘Devletin bana tahsis ettiği polis memurları’ dedi. Cami yaptırmak için arazi baktılar, takım elbiseliydi, akşam yemeğinden sonra gitti. Beni de müsteşarlıkta işe aldıracağını söyledi. Araba alacağımı söyledim, beni büyük bir otomotiv şirketine götürdü, orada kendisi ile çok ilgilendiler. İş için, araba sigorta ve kasko için ona verdiğim para 30 bin TL’yi buldu. Şikayetçiyim, zararım giderilmedi.”



Sanık: "Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek köylümüz"

Tutuklu sanık V.D. ise mahkemede, “İnternette yardım kampanyasında gördüm. Mesaj atıp aile şirketimiz olduğunu söyleyerek yardım edeceğimi söyledim, numarasını aldım. Kayseri’ye gelip görüşmeye başladık, aramızdaki ilişki duygusallığa dönüştü. Kayseri’ye geldiğim gün N.Ö. ile müftü bekliyordu, polis ekipleri yardımcı oldu. Rektör yardımcısı Murat Doğan ile cami için arazi baktık, rektör Muhammed Güven ile akşam yemeği yedik. Aynı gün Kayseri’den ayrıldım. Kendimi holding sahibi olarak, aile şirketimiz olduğunu söyleyerek tanıttım. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in köylümüz olduğunu söyledim ama N.Ö.’yü müsteşarlığa aldıracağımı söylemedim. 30 bin TL para almadım ama ben 54 bin TL’ye yakın ona masraf yaptım. Gerçekte sigorta acenteliği yapıyordum, ilişkimiz 35 gün sürdü. Çocuğu olduğunu öğrenince tartıştık, ayrıldık. Vicdanım üzerine yemin ederim ki bana ondan para gelmedi” diye konuştu.



Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Ş.D. de “Sanık V.D. havaalanında yanımıza gelerek, Vali beyin misafiri olduğunu, cami yaptıracağını söyledi. Müftü beyin de beklediğini söyleyince üniversiteye kadar biz eşlik ettik” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık V.D.’ye kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin ettiği gerekçesiyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl hapis, 24 bin adli para cezası vererek, tahliyesine karar verdi.

