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Kepçenin içerisinde sıkışan operatör feci şekilde can verdi

Kayseri'de yol yapımında çalışırken 10 metre aşağı düşen kepçenin içerisinde sıkışan operatör, feci şekilde can verdi.

Kepçenin içerisinde sıkışan operatör feci şekilde can verdi
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesine bağlı Muratbey köyü yakınlarında yol yapımında çalışan Sercan T. (27) yönetimindeki kepçe, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Kepçenin içerisinde sıkışan operatör Sercan T. feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler, kepçe içerisinde hayatını kaybeden Sercan T.'nin cesedini yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı. Sercan T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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