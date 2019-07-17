Kesik Baş Cinayeti Davası’nda geline zorla getirme kararı Kayseri’de kesik baş cinayeti olarak bilinen 17 yaşındaki kızın 82 yaşındaki babaannesini 6 yıl önce öldürdüğü ve aldığı 10 yıl hapis cezası kararını İstinaf Mahkemesi’nin bozduğu Pembe Boraze Cinayeti Davası’nda, gelin ile iki torunu yeniden yargılanmaya başladı. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen gelin hakkında diğer celse zorla getirme kararı çıkardı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12