“Kılıçdaroğlu'nun Üzerine Arabayı Sürüp Manevra Yapacaktım”

Saldırıya kalkışan Oğuzhan ve arkadaşları da Kayseri’de yargılanıyor

5 Temmuz 2017’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet yürüyüşüne Kayseri'den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ’lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli Kayseri ve Kocaeli Emniyeti’nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. Kocaeli'de gözaltına alınan Oğuzhan K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Adalet yürüyüşüne saldırı planı ile ilgili gözaltı sayısı 15'e yükselmiş oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. yönünden soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkisizlik kararı ile suç yeri Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kocaeli’deki mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay da duruşmanın Kayseri’de görülmesine hükmederek, dosyayı Kayseri yerel mahkemeye gönderdi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. ve avukatları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun müvekkili Cemal Çelik hazır bulundu.

“Babam beni evden kovdu”

Açık kimlik bilgileri okunan ve adres bilgisi sorulan tutuklu sanık Oğuzhan K. “Benim adresim yok, babam beni evden kovdu. Zaten evlatlıktan da reddetmişti” cevabı verdi.

DEAŞ’ın iletişim için kullandığı programı söyledi

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Oğuzhan K. “DEAŞ’ın il emiri olduğum doğru değildir. Böyle bir şey olsa bu eylemi emrim altındakilerden birisine yaptırırdım. 2015 yılında El Nusra'ya katılmak için Suriye'ye gittim. Burada Ebu Yusuf ile tanıştım. DEAŞ'lı olduğunu söyledi. Orada yaralandım ve Türkiye'ye geldim. Ebu Yusuf benimle iletişime geçti. DEAŞ'ın kullandığı converstaion adlı bir haberleşme programı ile iletişim kurduk. Bu programı diğer sanıklara da ben yükledim" diye konuştu.

“Saldırı planını DEAŞ’lı Ebu Yusuf söyledi”

Oğuzhan K. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu 'Adalet Yürüyüşü' sırasında düzenlenen suikast planını ise şöyle anlattı: “Ebu Yusuf isimli şahıs Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkındaki fikrimi bana sordu. Ben de uygun ve doğru bulmadığımı söyledim. O da eylem planı olduğunu, benden yardımcı olup olamayacağımı sordu. CHP'nin, terör örgütü FETÖ'nün isteği ile yaptığı bu eylemi sabote etmemi istedi. Arabayı kiralamam için bana para gönderdi. Türk Bayrağı ve AK Parti flaması alıp arabaya koydum. Ebu Yusuf benden büyük bir araç kiralamamı istedi ama ben insanlara zarar vermek istemediğim için küçük araç kiraladım.”

DEAŞ’lı halife olduğunu iddia eden El Bağdadi'ye biat etmesi ile ilgili video çektiğini ifade eden Oğuzhan K. “Bağdadi’ye biat ettiğim doğrudur. Biat ettiğime dair videoyu çekilip gönderildi. Emre E.’nin DEAŞ'a biat ettiğimden haberi vardı ancak diğer sanıkların haberi yoktu. Bu olaydan Emre E.'ye bahsettim. Bana yardım etmesini söyledim. Emre'de bu teklifimi kabul etmedi. Hatta bu eylemden beni vazgeçirmek için telkinlerde bulundu. Bu nedenle eylemi tek başıma yapmak için yola çıktım. Parayı aldıktan sonra aracı kiralayıp, camide namaz kıldım. Eşimin eylemden haberi yoktu. Talimatı Ebu Yusuf'tan aldım. Kocaeli'ye gittim. Yolda yakalandım. Eylemi yapıp yapmama konusunda çok kararsız kaldım. Oraya ulaşsaydım, Kılıçdaroğlu'nun üzerine arabayı sürüp, manevra yapacaktım" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun müvekkili Cemal Çelik de “Tüm sanıkların IŞİD ile bağlantılı oldukları, eylemi yapmaya çalıştıkları ve kolluk kuvvetlerinin yakalaması ile eylemlerini ortaya çıktığı aşikardır. Oğuzhan da net bir şekilde talimat doğrultusunda öldürme kastı ile benzer anlatımlarda bulunmuştur. O yürüyüşte ben de vardım. Bizim tek derdimiz adaletti” dedi.

Tanık olarak dinlenen Oğuzhan K.’nın eşi Ayla K. da “Eşim o gün Konya’ya kitap almaya ve borçlarını ödemeye gittiğini söyledi. Ben de evde yalnız korkacağımızı söyleyip, Emine ablaya gideceğimi söyledim. Emine ablanın oğlu sanık Ali M. geldi ve beni aldı. Ali yolda biraz hız yaptı, ‘ehliyetim yok abla, araba eniştemin” dedi. O sırada yolda bizi çevirdiler” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Kaan A. da “Ben uyurken polis memurları gelip gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olsam ve saldırı planlasam uyur muyum, kaçardım. Biat videolarından haberim yok. Oğuzhan benim cep telefonun güzel çektiği için alıp video çekerek göndermişler. Benim o videodan haberim bile yok” dedi.

