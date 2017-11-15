Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kimse Yok mu Derneği yöneticileri yeniden hâkim karşısında

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesi yöneticisi ve üyesi 15 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kimse Yok mu Derneği yöneticileri yeniden hâkim karşısında
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ş.B, S.D, E.G, K.Ö. ve Ü.Ö, tutuksuz yargılanan A.C, A.D, A.C, M.A, M.T, M.A, S.B.B, O.Ö. T.A. ve M.Z.G. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, sanık avukatlarının mahkemeye çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen dosyalara karşı savunmaları alındı.
Sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları işlemediklerini öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, A.C. dışındaki sanıkların dosyalarını ayırarak her bir sanığın ayrı ayrı yargılanmasına karar verdi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için 4 Ocak 2018'e ertelendi.
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.