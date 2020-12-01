Kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı

Erkek kuaförü İ.E kira borcunu ödemesini isteyen dükkan sahibi O.A'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesinde meydana geldi. O.A, İ.E den kira borcunu ödemesini istedi. Çıkan tartışmada İ.E, dükkan sahibi O.A yı bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı O.A yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay sonrası kaçan İ.E yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesinde meydana geldi. O.A, İ.E den kira borcunu ödemesini istedi. Çıkan tartışmada İ.E, dükkan sahibi O.A yı bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı O.A yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay sonrası kaçan İ.E yi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Merkezi