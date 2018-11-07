Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Öldürüldü

31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Bakanlık, etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında kırmızı kategoride 4 milyon TL ödülle aranan Masiro kod adlı Bedirhan Abo’nun da yer aldığının belirlendiğini bildirdi. Böylece terörle mücadele kapsamında gerçekleşene operasyonlar kapsamında, terör örgütünün aranan isimlerinden biri daha etkisiz hale getirilmiş oldu.



Haber: Ekrem Nazlı