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Kızına şiddet uygulayan damadının kafasına sıkarak öldüren kayınbaba tutuklandı

Kayseri’de kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gece yarısı damadını av tüfeğiyle kafasına sıkarak öldüren ve polis ekiplerince yakalanan kayınbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kızına şiddet uygulayan damadının kafasına sıkarak öldüren kayınbaba tutuklandı

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4220. Sokak 5A sayılı yerde 4 Eylül saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, K.İ. (53), damadı Mehmet Z.K.’nın (44) kızı A.K.'ya (35) şiddet uyguladığını öğrendi. Olay günü K.İ., kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı damadı Mehmet Z.K.’yı yanında bulunan av tüfeğiyle kafasına ateş ederek öldürdü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mehmet Z.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kayınbaba K.İ.'yi gözaltına aldı. Mehmet Z.K.'nın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. 
Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.İ. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. [İ

İHA

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