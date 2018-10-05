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Koca Köpeği Arabanın Bagajına Koyarak Çaldı

Kayseri'de villalardan ve bağ evlerinden elektronik eşya, bakır malzeme, televizyon ve köpek hırsızlığı yapan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlardan birinin bir köpeği arabanın bagajına koyarak çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Koca Köpeği Arabanın Bagajına Koyarak Çaldı

Edinilen bilgiye göre Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde 10 ayrı villa ve bağ evlerinde meydana gelen olaylarda 2 televizyon, kol saati, bakır malzemeler, ziynet eşyaları, av tüfeği ve 10 bin TL değerinde iki adet köpek çalındı. 

Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlardan birinin, 5 bin TL değerindeki köpeği güçlükle kucaklayarak aracın bagajına koyduğu tespit edildi. 

Hırsızların C.Y.(30), Ü.D.(24), Y.Ç.(23) ve Y.P.(22) olduklarını belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 35 parça çalıntı ziynet eşyaları, pahalı kol saatleri, av tüfeği ve iki köpek ele geçirildi. 
Yetkililer, zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdüğünü bildirdi. 

Hırsızlardan birinin bir köpeği arabanın bagajına koyarak çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

İHA

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