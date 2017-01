Kocasinan’daki yangın tamirat nedeniyle mi çıktı? Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, belediyenin hizmet binasında çıkan yangına ilişkin, "Çatıda tamirat vardı. Yangının da bundan dolayı çıktığını tahmin ediyoruz.” dedi. Çolakbayrakdar, Olayda can kaybı ve herhangi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye hizmet binasında çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, akşam saatlerinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiğini ifade ederek, yangında çatının bir kısmı dışında hasar oluşmadığını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, yangın haberini alır almaz kendilerine destek olan başta il yöneticileri olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Kocasinan Belediyesi çatısında çıkan yangın haberini alır almaz belediye binasına gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeliyle olay yerinde incelemelerde bulundu.

Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar “Dışarıdan bakıldığı zaman ciddi manada alevli bir yangın gibi görünse de can kaybı ve herhangi bir yaralanma olmayışı sevindirici. Kısa sürede söndürülen yangın, şükürler olsun ki hizmet binamız içerisine sirayet etmeden Büyükşehir Belediyemiz itfaiye ekipleri tarafından hızlıca kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın maddi hasar noktasında sadece çatının bir bölümüyle sınırlı kaldı. Bu noktada olaya hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekiplerine ve kendi ekiplerime de teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, olayı haber alır almaz belediyeye gelen, ve telefon açarak yanlarında olduğunu belirten herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Sayın Valimiz Başta olmak üzere olayı duyar duymaz ziyarete gelip desteklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürlerimiz ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanımız Muammer Kılıç olaya müdahale ederek gerekli çalışmaları üstlendiler. Ben Hem Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanlarımıza, Emniyet Müdürümüze ve hem de desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de olayın ilk anından itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Olayın ilk anından itibaren gerek buraya gelerek, gerek telefon açarak desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımıza, Grup Başkan Vekilimize, Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Şunu biliyorum ki olayı duyan hemşehrilemiz dualarıyla bizim yanımızda oldular, onların dualarını ve desteklerini yakinen hissettim. Bizimle bu sıkıntılı anı, üzüntümüzü paylaşan tüm dostlarımız, vatandaşlarımız; birlikte olduğumuz sürece her sorunun üstesinden geleceğimizi bir kez daha göstermiş oldu, kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Biz bir araya gelerek tüm sorunları çözebilen bir milletiz. Mevlam bizi her türlü kazadan beladan korusun.” şeklinde tamamladı.

Yangından sonra maddi hasarın meydana geldiği çatı kısmında temizlik çalışmaları başlatıldı.





