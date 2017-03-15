memursen72f90.gif
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasını bıçaklayan kadın tutuklandı

Kayseri'de ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı 42 yaşındaki kocasını bıçakla yaralayan 37 yaşındaki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasını bıçaklayan kadın tutuklandı
Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Ulusoy Sokak'ta 13 Mart'ta saat:04.50 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 37 yaşındaki D.A., ailevi sorunlar nedeniyle eşi Ö.E. ile tartıştı. Eşi Ö.E.'nün boğazını sıkarak kendisine bıçakla saldırması üzerine bıçağı elinden alarak eşini karın bölgesinden yaraladı.
Hastaneye kaldırılan Ö.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan D.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

banner172
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.