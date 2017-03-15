Kocasını bıçaklayan kadın tutuklandı

Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Ulusoy Sokak'ta 13 Mart'ta saat:04.50 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 37 yaşındaki D.A., ailevi sorunlar nedeniyle eşi Ö.E. ile tartıştı. Eşi Ö.E.'nün boğazını sıkarak kendisine bıçakla saldırması üzerine bıçağı elinden alarak eşini karın bölgesinden yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Ö.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan D.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA