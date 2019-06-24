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Kombi hırsızı yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda İncesu ilçesinde evden kombi çaldığı tespit edilen 1 kişi yakalanırken, 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kombi hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraycık mahallesinde yapımı yeni tamamlanan TOKİ Konutları bölgesinde 8 evden kombi çalındığı ihbarı alındı. Jandarma ekipleri tarafından TOKİ Konutları bölgesinde yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli H.K. tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalışmalarda ayrıca çalınan kombiler, Kayseri merkezde ikinci el malzeme satışı yapan işletmede bulunarak muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen 12 adet kombi sahiplerine teslim edildi. Olayda Kayseri İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde 8, İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 9 faili meçhul evden hırsızlık olayı aydınlatıldı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

İHA

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