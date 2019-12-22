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Kombi ve kalorifer peteği hırsızları yakalandı

Kayseri'de ikametlerden kombi ve kalorifer peteği çaldığı belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kombi ve kalorifer peteği hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre kentte hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen C.Y. (31), U.Y. (28) ve O.D. (22) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince takibe alındı. Şahısların kullandığı otomobili belirleyen ekipler, otomobili Eski Sanayi'de durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda şahısların satmaya götürdüğü kombi ve kalorifer petekleri ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçen malzemeler, sahibine teslim edildi. Ayrıca Şüphelilerden C.Y.'nin 'Bina içerisinden hırsızlık', 'Mala zarar verme' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 dosyadan mahkemece arandığı tespit edildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 



 

İHA

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