Komşu cinayetinde 2 tahliye

1 Nisan'da gece yarısı Melikgazi İlçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, karşı binadaki Abdullah Ö., iddiaya göre alkol aldıktan sonra Ş.K isimli kadının evine gidip, 'seni dağa kaldıracağım' diyerek kapıyı çaldı. Ş.K. aynı binadaki eniştesi M.A.'ya haber verdi. M.A. ile birlikte oğulları İ.A., E.A. ve A.A., Ş.K.'nin evine gitti. Orada yaşanan kavga sonrası İ.A. bıçakla Abdullah Ö.'yü 5 darbe ile öldürdü. Yakalanan M.A., İ.A., A.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.A.(58), İ.A.(24), A.A. (38) ve E.A.(22) ile öldürülen Abdullah Ö.'nün şikayetçi eşi T.Ö.(30) ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.A., mahkemede "Ş.K. baldızım olur. Kızı ile birlikte bizim binanın alt katında oturuyor. Abdullah Ö. de yan binada komşumuz olur. Gece 00.00 sıralarında baldızım telefonla aradı, oğlum A.A. açtı. Oğluma teyzesi 'Abdullah beni dağa kaldıracakmış, yetişin' demiş. Sonra aşağı indik. Abdullah ilk başta yoktu, baldızım Ş.K.'ye uzatmamasını, tartışmamasını söyledim. o sırada Abdullah binaya girdi, küfür ederek, yanımıza geldi. Alkollüydü, kafama vurmaya başladı. Ben elimle kafamı tutuyordum, ne olduğunu anlamadım, bir anda yere yığıldı. Bıçağın nereden geldiğini bile bilmiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık İ.A. da "Binadaki sesleri duyup koşarak oraya gittim. Abdullah'ın elinde bıçak vardı. Babamı kanlar içerisinde görünce, bıçağı onun elinden alıp, gelişi güzel salladım" dedi.

Abdullah Ö.'nün şikayetçi eşi T.Ö. ise sanık M.A.'nın çocuklarına 'Siz vurun, öldürün, ben size içeride bakarım' dediğini iddia ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, M.A. ve İ.A.'nın 'kasten adam öldürme' suçundan, E.A. ve A.A.'nın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

8 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı ertelerken, tutuklu sanıklar E.A. ve A.A.'nın tahliyelerine karar verdi.