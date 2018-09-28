Komşu Çocuğuna Cinsel İstismara 12 Yıl Hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık T.S.(31) ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur erkek çocuğu F.F.T.(13) duruşmaya gelmedi.



Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında 15 Mayıs 2017’de Kocasinan İlçesi Erkilet Camikebir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki şüpheli T.S., komşusunun çocuğu olan ve olay tarihinde 13 yaşında olan erkek çocuğu mağdur F.F.T.’yi ailesinden izin alarak parka götürdüğü, parkta mağdura cep telefonundan uygunsuz video izleten T.S.’nin daha sonra park tuvaletinde mağdur erkek çocuğu F.F.T.’ye cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Daha sonra çocuğu eve götüren T.S., çocuğun ailesinin evde olmadığını görünce bir kez daha çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçeleriyle ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.



Duruşmada karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık T.S. “Bir diyeceğim yoktur” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık T.S.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 12 yıl hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

