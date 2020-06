Komşusunu bıçakla öldüren şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi Ilıca Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, A.T. ile S.Ç. arasında telefon hattından dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında A.T., S.Ç.’yi karın ve göğüs kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan S.Ç., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, A.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.