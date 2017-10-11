KONTÖR CİNAYETİNE 10 YIL

23 Haziran günü akşam saatlerinde Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Irak uyruklu Teyir Kürdi bir markette kontör yükletti. İddiaya göre cep telefonuna yüklenmeyen kontör yüzünden tekrar markete giden Teyir Kürdi, market çalışanı 16 yaşındaki S.K. ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine S.K. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Teyir Kürdi'yi boyun kısmından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Teyir Kürdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında market çalışanı S.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk S.K. ile avukatı hazır bulundu.



Sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmada sanık S.K.'nin pişman olduğunu, Teyir Kürdi'nin telefonuna kontör gelmediği için annesinin yanında küfür ettiğini, o nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu S.K.'ya 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.