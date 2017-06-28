Kontör yüzünden katil oldu

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kayseri’de Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Irak uyruklu Tayir K. (22) ile S.K. (16) arasında iddiaya göre kontör yükleme meselesi yüzünden kavga çıktı. S.K., kavganın büyümesi üzerine üzerindeki bıçakla Tayir K.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tayir K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan S.K. ise, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. S.K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

