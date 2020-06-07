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Kontrolsüz çıkan tır kazaya neden oldu: 9 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda kontrolsüz çıkan tırın sebebiyet verdiği kazada otomobil ve bir yolcu otobüsünün çarpışması sonucunda 9 kişi yaralandı.

Kontrolsüz çıkan tır kazaya neden oldu: 9 yaralı
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolu 10. kilometrede meydana gelen kazada iddiaya göre 46 AAP 792 plakalı tırın kavşaktan kontrolsüz dönmesi sonucunda, 19 KR 006 plakalı yolcu otobüsü ile 38 ADP 718 plakalı araç çarpıştı.
Meydana gelen kazada, tır şoförü ve otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin sürücüsü ve otobüste bulunan 6 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. 
 

İHA

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