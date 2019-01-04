Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köpeklerin Saldırdığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti, bir öğrenci de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Keklikdağı Tepesi mevkiinde Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi M.Ö. ile arkadaşı H.A.T.'ye sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrasında 14 yaşındaki M.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı H.A.T. yaralandı. H.A.T. vatandaşların haber vermesi sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden M.Ö.'nün cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında morga kaldırıldı.



Bir vatandaş ise, "Bize telefon geldi. Duyduğumuza göre köpekler saldırmış. Çocuklar 4 kişiymiş. Köpekler saldırınca ikisi kaçmış diğer ikisine de köpekler saldırmış" diyerek olayı anlattı.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.




Mahalle sakinleri: “Çocuklarımızı okula sopayla getiriyoruz” 

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 1 çocuğun köpek saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası konuşan mahalle sakinleri, “Çocuklarımızı okula sopayla getiriyoruz” dedi. 
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan Mehmet Özer (14) hayatını kaybetti, Ali Tuğrul (14) ise yaralandı. Olayın ardından çocukların okuduğu Ayşe Baki Simitçi Anadolu Lisesi’nde eğitime ara verildi. Okulda okuyan bazı öğrenciler, okulun önünde gözyaşlarına boğuldu. 



Daha önce de bazı vatandaşların köpek saldırısına uğradığını söyleyen bir mahalle sakini, “Aşağıdaki mezbahane kapandıktan sonra bütün köpekler buraya geldi. Biz çoğu zaman burada hem öğretmenleri hem de öğrencileri köpeklerden kurtardık ve okula kadar getirdik. Televizyona çıkıp da 'hayvan hakları koruyucusuyuz' diye şov yapan bayanların şu durumu görmeleri lazım. Bu çocuklara günah değil mi? Onların annesine babasına günah değil mi? Dün de arka tarafta oturan bir bayanı ısırdılar” ifadelerini kullandı. 



Bir başka mahalle sakini ise, “Eşim çocukları okula sabahları sopayla getiriyor. En azından müdahale etmek için sopayla geliyorlar. Başka yapacak bir şey yok. Tüfekle çıksak olmuyor. Vursak suçlu oluyoruz, vurmazsak böyle oluyor. 14 yaşındaki çocuk öldü gitti. Bunların ailesine ne diyeceksin” şeklinde konuştu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemKayseri Gündem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kul ahmet 3 hafta önce

nerde köpek savarlar pardon severler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Havva 3 hafta önce

o hayvan haklari koruyucularini koymak gerek simdi o köpeklerin arasina yazik ne eziyet cekti o cocuk ne kadar canı yandi ne kadar korktu kim bilir bir anne olarak aglaya aglaya okudum haberi sebep olanları Allaha havale ediyorum Allah anasina babasina sabir versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
xxx 2 hafta önce

Allah aynı şekilde cezasını versin o hayvan hakları savunucuları yüzünden ne özgürce dışarda yürüyebiliyoruz nede çocukları yalnız dışarı yollayabiliyoruz iyice gitti psikolojimiz lânet itler yüzünden devlette maşAllah neyi cozuyoki bunu çözsün....ohoooooo

Cevapla
Beğenmedim! (0)