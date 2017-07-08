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Köprüköy yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 10 kişi yaralandı.

Köprüköy yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Alper Kurtça idaresindeki 55 PG 995 plakalı minibüs, ilçe merkezi girişinde park halindeki Reşat Yurttaş'a ait 38 YP 328 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak : AA

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