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Köprüye Takılınca Yakalandı

Kayseri'de jandarmadan kaçan 2 hırsızdan biri, kullandıkları kamyonet köprüye takılınca yakayı ele verdi.

Köprüye Takılınca Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi mahallesi Güzel köyde elektrik direklerini çalmaya çalışan 2 hırsız, jandarma ekiplerini görünce kamyonetle kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Argıncık'ta mahallesinde bulunan bir alt geçitten geçmeye çalışan hırsızların kamyoneti, köprüye takıldı. Ekipler, 1 kişiyi köprüye takılan kamyonetin içinde kıskıvrak yakalarken, 1 kişide koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Jandarma ekipleri, kamyonette inceleme yaptı. Kamyonet, yapılan incelemenin ardından çekildi.
 

İHA

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