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'Kopuyoruz' diyen 2 sanık beraat etti

Kayseri'de 17 Aralık'ta terör saldırısı sonrasında sosyal medyada 'Kopuyoruz. Kayseri'de patlama oldu' diye video paylaşan ve 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan 2 sanık beraat etti. Sanıklar, "Biz vatanımızı çok seviyoruz. Vatan hainiz değiliz" dediler.

'Kopuyoruz' diyen 2 sanık beraat etti
17 Aralık 2016'da 2 şüpheli, araç içerisinde 'Kopuyoruz. Aç abi aç sesi, Allah razı olsun. Arkadaşlar buradan sizleri seviyorum. Şuanda ufak bir işim var. Tekrardan dönmek üzere. Yalnız dikkat edin, Kayseri'de patlama oldu. Toplum içine girmeyin lütfen, görüşmek üzere' diyerek bir video çekti. Paylaşımı yapan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüpheliler hakkında 'terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık T.Ö. duruşma salonunda, S.Ç. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.

Sanık T.Ö. mahkemede, "Ben vatan haini değilim. Sosyal medyada sürekli hep vatanım için paylaşımlar yaptım. Vatanımızı, milletimizi seviyorum. Bu vatana asla ihanet etmedim, etmem de" dedi. Sanığın babası M.Ö. de tanık olarak dinlenirken, M.Ö. evde bulunan kuru sıkı tabancanın kendisine ait olduğunu söyledi. Sanık S.Ç. ise "Suçsuzum, beraat istiyorum. Vatan haini değiliz. Bir bayrak altında yaşıyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu iki sanığın 'terör örgütü üyesi olma' suçundan delil yetersizliğinden beraatına karar verirken, sanık T.Ö.'nün babası M.Ö. hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
İHA

İHA

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