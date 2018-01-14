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Korkutan kaza: 4 yaralı 

Develi’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 

Korkutan kaza: 4 yaralı 

Kaza, Develi-Sindelhöyük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 DH 692 plakalı otomobil ile 34 JB 124 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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DeveliSindelhöyük
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