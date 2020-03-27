Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Korkutan kazada 3 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Korkutan kazada 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şahap Sicimoğlu Caddesi Köprülü Kavşak Tramvay Durağı yanında meydana gelen olayda 38 ACN 930 plakalı otomobil ile 38 VV 103 plakalı araçlar çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Mahmut A., Hüseyin U. ve Ali D. yaralandı. Yaralılar yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.