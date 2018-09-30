Kovanlarının Yanına Gelen Arıcı Şok Oldu

Aıcılık işiyle uğraşan Metin Balak, 23 Eylül Pazar günü Ambar mahallesinde bulunan kovanlarının yanına giderek bakımlarını yaptıktan sonra evine döndü. Çarşamba günü arılarını kontrol etmek için tekrar kovanlarının yanına gelen Balak, kovanlarının eksik olduğunu fark etti. Polis merkezine giderek şikayette bulunan Balak, kovanlarından 25 tanesinin eksildiğini, 13 tanesinin de ağzının kapatıldığını belirtti. ‘Müslümanım diyen kimse bunu yapmaz’ diyen Balak; “Pazar günü arılarımın bakımını yaptım, akşamüzeri evime gitmiştim. Çarşamba günü öğleden sonra geldiğimde arılarımın eksildiğini fark ettim. 25 tane eksilmiş, 13 tanesinin de ağzını kapatmışlar. Götürmeye hazırlamışlar. Ne yapacağımızı bilemedik. Karakola giderek şikayette bulunduk. Bu şekil olayların olmaması, emekçilerin emeğiyle, alınteriyle uğraşılması çok ayıp bir şey. Müslümanın yapmaması gereken bir şey. Burada biz geçimimizi sağlıyoruz, çocukalrımızı okutuyoruz. Evimizin rızkını kazanamaya çalışıyoruz. Zaten bu sene balımız da olmadı, borçluyuz. Bir de zarara uğradık. Ama ne yapalım, ‘Her şey Allah’tandır’ diyoruz” ifadelerini kullandı.



Metin Balak, yaklaşık 8-10 bin TL zararının olduğunu sözlerine ekledi.

