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Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu baskını

Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik baskında 2 kişi yakalandı.

Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu baskını
Yakalanan S.Y. (30) ve Ç.Ş. (39)’nin ev ve üst aramalarında, daralı ağırlığı 60.35 gram metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 24.80 gram esrar maddesi, daralı ağırlığı 20.55 gram cannabinioid (bonzai) maddesi ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 3 adet eldiven ve uyuşturucu satışından kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

İHA

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