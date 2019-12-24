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Kümese girdi tavukları yedi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evin kümesine giren tilki, kümesteki iki tavuğu yedi. Aç kalan tilki, belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Kümese girdi tavukları yedi
İlçeye bağlı Zincidere Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan Mustafa Durgun'un evinin bahçesine öğle saatlerinde tilki girdi. Aç kalan tilki, bahçede bulunan tavuk kümesine girerek yakaladığı 2 tavuğu yedi. Tavukların sesine gelen Mustafa Durgun'un eşi Nermin Durgun, tilkiyi kümese kilitleyerek belediye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tilkiyi kısa sürede yakaladı. Belediye ekiplerinin tilkiyi Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edeceği öğrenildi.
Olay anında yaşadıklarını anlatan Nermin Durgun; "Öğle sıralarında çocuk okuldan geldi, gönderdikten sonra tavukların bağırmasıyla aşağı indim. Tilkinin ağzında tavuğu görünce korktum. Daha sonra kovaladım, kümesin içine girdi, diğer tavuklar da dışarıdaydı. Kapısını kapattım" diye konuştu. 

İHA

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