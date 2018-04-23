KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Edinilen bilgiye göre olay Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi park halindeki aracın üzerine benzin döktü. Kimliği belirsiz şahıs daha sonra aracı ateşe verdi.Aracı ateşe verilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, zanlı aracın alev topuna dönmesi sonrasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.