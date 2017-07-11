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Kurşunladığı otomobilin altında kaldı

Kayseri'de bir kişi, kurşunladığı otomobilin altında kalarak yaralandı. Silahla yaralanan 1 kişide hastaneye kaldırıldı.

Kurşunladığı otomobilin altında kaldı
Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde meydana gelen olayda, A.B.'nin (30) içerisinde bulunduğu otomobile aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.D.D. (29) ateş açtı. Açılan ateşte araçta bulunan A.B. yaralanırken, ateş açan M.D.D.'ye ise ateş açtığı otomobil çarptı.
Yaralanan A.B., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, M.D.D. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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