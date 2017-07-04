Kurtarma operasyonunu film gibi  izlediler

Kaza, Kocasinan Bulvarı Tuna Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 JJ 634 plakalı otomobil ile Ziya K. (29) yönetimindeki 38 ZK 661 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.Kazada, 38 JJ 634 plakalı otomobil sürücüsü ile diğer otomobilde bulunan Ziya K. ve Samet A. (21) yaralandı.Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği cadde olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi alırken, belediyeye bağlı temizlik ekipleri de temizleme çalışması yaptı.Kazaya karışan otomobiller, çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA