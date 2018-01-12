KUŞ AVLAMAK İSTERKEN ARKADAŞINI VURDU

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, 14 yaşındaki N.S. ile 14 yaşındaki Y.S. havalı tüfekle kuş avlamaya çalıştı. N.S.'nin kullandığı tüfeğin saçmasının kaza sonucu Y.S.'nin alın kısmına geldi ve yaralandı.Yaralı Y.S. olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan ilk müdahalesi sonrasında ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi;'ne kaldırıldı.Olay sonrasında N.S.'nin hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.