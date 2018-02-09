Kuyu cinayetine 24 yıl hapis

12 Eylül 2005’te Kazımkarabekir Mahallesi Yılanlı Dağ yakınlarında meydana gelen olayda 23 yaşındaki Huriye A.K. isimli kadın, Adana’dan kaçarak M.K. ile evlendi. M.K. iddiaya göre eşi Huriye A.K.’yi tehdit ve darp ederek erkeklerle fuhşa zorladı. Eşinden defalarca kaçan talihsiz kadını her defasında bulan ve para karşılığında erkeklere pazarlayan M.K., olay günü arkadaşı H.D.’nin yardımı ile önce bıçakladı, daha sonra 8 metre derinliğindeki su kuyusuna atıp, kuyunun kapağını kapattı. Kuyudan 2 ay sonra kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki mahalleli polise haber verdi. Polis kuyuda çürümüş kadın cesedini buldu.

9 yıl sonra polis cinayeti aydınlattı

Olayın ardından 9 yıl sonra Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adli Tıp’ta yapılan incelemenin ardından kadının kimliğinin Huriye A.K. olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde H.D. tutuklanırken, ‘çocuğa istismar’ ve ‘fuhuş yaptırma’ suçlarından tutuklu Amasya Kapalı Cezaevi’nde bulunan kadının eşi M.K. hakkında ‘canavarca hislerle eziyet çektirerek üst akrabayı öldürme’ suçundan dava açıldı.



Kayseri'de 2 Haziran 2015’te görülen davada eşi 23 yaşındaki kadını fuhuşa zorladığı ve bıçaklayıp yaralı halde 8 metrelik kuyuya atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 44 yaşındaki M.K. ağırlaştırılmış ömür boyu, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan H.D. ise, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, M.K.’nin cezasını onarken, H.D. hakkında verilen 10 ay hapis cezasını ise bozarak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.





Yargıtay 10 yıl cezayı bozdu, sanık yeniden yargılandı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan tutuklu sanık H.D., yine suçsuz olduğunu, tüm bildiklerini önceki duruşmalarda anlattığını söyleyerek, beraatını istedi.





10 yıl ceza, 24 yıla çıktı

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.D.’ye ‘canavarca hislerle eziyet çektirerek adam öldürmeye yardım etme’ suçundan 24 yıl hapis cezası verdi. Böylelikle sanığın 2015’te verilen 10 yıl hapis cezası, 24 yıla çıkmış oldu.

İHA

