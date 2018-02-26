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Kuzeninin aracını çalan sanığa 8 yıl hapis 

Kayseri’de kuzeninin aracını bıçak zoru ile alıp kaçtığı iddiasıyla ‘silahla yağma’ suçundan tutuksuz yargılanan ve mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanık tutuklandı. 

Kuzeninin aracını çalan sanığa 8 yıl hapis 

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık İ.K. (22), mağdur B.A.(24) ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık İ.K. mahkemede, “B.A. halamın oğlu olur. Kendisinin arabası ile olay günü Eskişehir Bağları’ndan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gittik. Eşim ile aram bozuktu, eşimin akrabaları orada oturuyordu. B.A.’ye bakıp gelmesini istedim. Sonra aracını alıp gittim. Bıçağı boğazına dayayıp öldürme tehdidi ile aracı istemedim. Eşim ile aram düzeldi, yeni bir kız çocuğum oldu” diye konuştu. Mağdur B.A. ise sanığın dayısının oğlu olduğunu, aracın olay günü jandarma tarafından Adana’da bulunduğunu söyleyerek, sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık İ.K.’ye ‘silahla yağma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.
İHA

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