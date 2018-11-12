Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Laptop Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Kayseri'de park halindeki bir otomobilden laptop çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Laptop Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki bir araçtan laptop hırsızlığı meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda kırmızı kapüşonlu ve eşofmanlı bir şahıs, park halindeki aracın yanından geçiyor. Bir süre sonra geri dönen şahıs arabaya yaslanarak sol arka kapıyı yavaşça açıyor ve laptopu aldıktan sonra koşarak kaçıyor.
Yetkililer, yaşanan laptop hırsızlığı ile ilgili olarak çalışma başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişHırsızlıkGÜVENLİK KAMERASILaotop
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.