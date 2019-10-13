Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lastiği patlayan patates yüklü tır köprüde asılı kaldı

Kayseri'de lastiği patlayan patates yüklü tır bariyerleri aştıktan sonra şarampole devrilmekten son anda kurtularak köprüde asılı kaldı.

Kaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Y. yönetimindeki 33 FYV 238 plakalı patates yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Bariyerleri aşan tır, şarampole devrilmekten son anda kurtularak, köprüde asılı kaldı. Kazada, sürücü burnu bile kanamadan tırdan çıkarken, tırda yüklü olan patatesler etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen tırda inceleme yaparken, kazanın meydana geldiği yolda da güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.