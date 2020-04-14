MAGANDALAR DUR DURAK BİLMİYOR

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Serdar1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, plakası bilinmeyen bir araçtan sıkılan maganda kurşunu bir apartman önünde park halinde bulunan 38 YT 663 plakalı otomobile isabet etti. Ateş edilme sırasında otomobilde ve ya sokakta birinin olmaması olası bir can kaybının da önüne geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilerek, olay yeri inceleme ekipleri tarafından araç üzerinde inceleme yapıldı.

Polis otomobile ateş eden magandaların bulunması için çalışma başlattı.

