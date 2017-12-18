MAHALLEYi ELEKTRiKSiZ BIRAKAN KABLO HIRSIZLARI YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nin elektrik şebekesinden hırsızlık yapıldı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrasında olayı araştıran jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda M.B. ve F.K.'yı yakaladı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda 20 bin TL değerinde bakır kablo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan iki zanlı hakkında işlem başlatıldı.

İHA