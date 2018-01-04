Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MAHKEME, FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDIRDI

Kayseri’de aynı mahkemede görülen farklı FETÖ davalarında örgütün gizli iletişim ağı by lock kullandıkları iddiasıyla yargılanan ve Melikşah Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, esnaf, sağlık çalışanının bulunduğu 4 sanığa 7 yıl 6 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Mor beyin listesinde adı olan 1 sanık da beraat etti.

MAHKEME, FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDIRDI
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuklu sanıklar R.Ç., esnaf S.İ., tutuksuz sanık sağlık çalışanı B.S. ve tutuksuz sanık P.T. hazır bulundu. Melikşah Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Y.E. ise İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edildi.
Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ettiler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Melikşah Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Y.E.2ye 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu sanıklar R.Ç., esnaf S.İ., 6 yıl 3 ay, sağlık çalışanı B.S.’ye ise etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün, hapis cezası verdi. Mahkeme, Yargıtay ve istinaf sürecini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verdi.
Öte yandan tutuksuz yargılanan P.T. isimli kadın sanık ise Savcılığın gönderdiği Mor Beyin listesinde olduğu gerekçesiyle mahkemece beraat etti.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.