MAHKEME, FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDIRDI

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuklu sanıklar R.Ç., esnaf S.İ., tutuksuz sanık sağlık çalışanı B.S. ve tutuksuz sanık P.T. hazır bulundu. Melikşah Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Y.E. ise İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edildi.

Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Melikşah Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Y.E.2ye 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu sanıklar R.Ç., esnaf S.İ., 6 yıl 3 ay, sağlık çalışanı B.S.’ye ise etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün, hapis cezası verdi. Mahkeme, Yargıtay ve istinaf sürecini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Öte yandan tutuksuz yargılanan P.T. isimli kadın sanık ise Savcılığın gönderdiği Mor Beyin listesinde olduğu gerekçesiyle mahkemece beraat etti.

İHA