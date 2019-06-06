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Malatya-Kayseri karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Malatya-Kayseri karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Doğanlar yol ayrımı mevkiinde sabah erken saatlerde yaşanan feci kazada yollar yine kan gölüne döndü. 
Bayram tatili için yola çıkan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, araçlarda sıkışan bazı yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. 



Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 
Kazada hurdaya dönen araçlar ise olay yeri incelemesinin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 

İHA

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