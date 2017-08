Market faresi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler, Yenimahalle, Esenyurt, Seyitgazi, Erciyesevler, Örnekevler ve Kılıçaslan mahallelerinde bulunan marketlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerinden zanlının O.K. (22) olduğunu belirleyen polis, yakalanmamak için her gün farklı adreslerde kalan zanlıyı Argıncık Mahallesi Tamer Parkı içerisinde kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan O.K.’nin 16 suçtan kaydı olduğu ve 5 ayrı suçtan da aranması bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan O.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.O.K.’nin marketlerden para, sigara gibi malzemeleri çaldığı anlar da marketlerin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde O.K.’nin kapıyı açarak içeriye girdiği, çaldığı malzemeleri marketin sepetine doldurarak dışarıya çıkardığı görülüyor.