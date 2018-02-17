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MARKET SOYDUKTAN 2 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ

Kayseri'de bir marketten silah zoruyla para gasp eden şahıs, olaydan 2 gün sonra kendisini asarak intihar etti.

MARKET SOYDUKTAN 2 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ
Edinilen bilgiye göre, Hacı Ahmet Yesevi Mahallesi 3879. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, M.Ö. (25) isimli şahıs, iddiaya göre girdiği bunalım sonucu yaşadığı evde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. M.Ö.'nün cenazesi polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

2 gün önce market soymuş
M.Ö.'nün 2 gün önce aynı mahallede bulunan bir marketten silah zoruyla 650 TL gasp ettiği ve polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

İHA

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