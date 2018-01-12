MARKETİ SOYMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi 470. sokak'ta bulunan markete maske takarak giren ve silah zoruyla soygun yapmaya çalışan 4 kişi, soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.
Olay sonrasında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri C.P, Ş.Ş, M.K.Ş. ve S.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Olay sonrasında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri C.P, Ş.Ş, M.K.Ş. ve S.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
İHA