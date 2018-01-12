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MARKETİ SOYMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Kayseri'de, bir marketi maske takarak soymaya çalışan 4 kişi yapılan çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

MARKETİ SOYMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi 470. sokak'ta bulunan markete maske takarak giren ve silah zoruyla soygun yapmaya çalışan 4 kişi, soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.
Olay sonrasında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri C.P, Ş.Ş, M.K.Ş. ve S.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA

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