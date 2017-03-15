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Marketlerden sigara ve alkol çalan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de marketlerden çaldıkları sigara ve içkileri sattıkları belirlenen 3 kişi yakalanırken, firarda olan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Marketlerden sigara ve alkol çalan 3 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Kocalı Mahalesi'nde M.O. ve M.Ç.'ye ait marketlerden piyasa değeri 33 bin TL olan sigara ve içki çalındığı öğrenildi. Yapılan hırsızlık sonrasında jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlığı H.Ç., O.Ö. ve A.H. isimli şahısların yaptığı belirlendi ve yakalanarak gözaltına alındı. Firarda olan M.Ç.'nin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Yapılan aramalarda şahısların evlerinde çık sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, sorgulamalarda şahısların çaldıkları sigara ve içkileri sattıkları ortaya çıktı. Zanlıların Melikgazi ilçesinde bulunan bir tekel bayiine 91 karton, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir tekel bayiine ise 115 karton sigara sattıkları belirlendi.
Yemliha mahallesinde de bir marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlı haklarında başlatılan işlemin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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