MELİKGAZİ’DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen M.O.’ya (76), 66 EC 360 plakalı otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.O.’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA